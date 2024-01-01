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الاحتلال ينبش 1100 قبر بمقبرة في غزة ويسرق 150 من جثامين الشهداء

السبت 06 يناير 2024 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينبش 1100 قبر بمقبرة في غزة ويسرق 150 من جثامين الشهداء



غزة / سما /

كشف المكتب الإعلامي الحكومي -السبت- عن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على نبش 1100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان له،: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نبش قرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح، مبينًا أن آليات الاحتلال جرفت القبور وأخرجت جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.

ووصف ما حدث بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أنه بعد نبش القبور وتجريف المقبرة سرق جيش الاحتلال قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور ونقلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشار لها المكتب في بيانات سابقة.

ووفق الإعلام الحكومي؛ كرر الاحتلال هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها، وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت في رفح.

وذكر أن الاحتلال رفض تقديم أية معلومات حولها، وقد ظهر عليها تغير في ملامح الجثامين في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء.

كما أشار إلى أن الاحتلال نبش سابقاً قبوراً في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.

وندد بأشد العبارات بهذه "الجريمة النكراء التي تدل على وحشية الاحتلال غير الأخلاقي"، واستغرب من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال دون أن تحدد موقفها

وطالب كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بلجم الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي وصل عدد ضحاياه خلال الحرب قرابة 90,000 ضحية ما بين شهداء ومفقودين ومصابين ومعتقلين.

#الاحتلال #الشهداء #جثامين #مقبرة #غزة

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