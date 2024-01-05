فيديو وصور.. حزب الله يعلن استهداف موقع مراقبة إسرائيلي بـ62 صاروخا كـ"رد أولي" على اغتيال العاروري

بيروت / سما /

قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها ضربت موقع مراقبة إسرائيليا في وقت مبكر من اليوم السبت بعشرات الصواريخ “كرد أولي” على اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العاروري الأسبوع الماضي.

وأضافت الجماعة في بيان “قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت وفي إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية باثنين وستين صاروخا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة”.

واستشهد العاروري يوم الثلاثاء الماضي في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على ضاحية بيروت الجنوبية.