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رئيس الوزراء الاسكتلندي: إسرائيل تمارس التطهير العنصري في غزة وموقف بريطانيا مخز..

السبت 06 يناير 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الاسكتلندي: إسرائيل تمارس التطهير العنصري في غزة وموقف بريطانيا مخز..



سما / وكالات /

طالب رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الحكومة البريطانية بالتحرك لوقف الهجمات العشوائية الإسرائيلية في غزة.

وقال: "رفض الحكومة البريطانية ذلك أمر مخز. لقد حان الوقت لكي توضح بريطانيا لإسرائيل أن أفعالها في غزة تجاوزت بكثير الرد المشروع على هجمات حماس في 7 أكتوبر".

وفي إشارة إلى دعوات وزراء الحكومة لتشجيع الهجرة من غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك، قال: "إذا لم يكن ذلك معادلا للتطهير العرقي، فأنا لا أعرف ما هو. غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولا ينبغي تهجير سكان غزة أو ترحيلهم قسرا من غزة". 

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