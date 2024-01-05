"الحوثي": أي بلد سيشترك في تحالف أمريكا سيفقد أمنه البحري

صنعاء/سما/

هددت جماعة الحوثي بمهاجمة مصالح الدول التي تشارك في التحالف البحري، الذي تقوده أمريكا في البحر الأحمر.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية، في تصريحات لـ"بي بي سي"؛ إن أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالبحر الأحمر سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا.

وتكثف جماعة الحوثي هجماتها على السفن في البحر الأحمر، ما أثر على أحد أهم الطرق البحرية للتجارة بين الشرق والغرب، خاصة تجارة النفط؛ لأن السفن تصل إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر.

وردا على ذلك، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار بدلا من ذلك حول جنوب القارة الأفريقية، وهو طريق أبطأ وأكثر كلفة.



وقالت البحرية الأمريكية؛ إن جماعة أنصار الله "الحوثي، أطلقت الخميس زورقا مسيرا محملا بمواد ناسفة في البحر الأحمر، إلا أنه انفجر دون التسبب في وقوع أضرار أو إصابات.

وقال نائب الأميرال الأمريكي براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ إن الزورق المحمل بالمواد المتفجرة التابع للحوثيين، انطلق مسافة 80 كيلومترا تقريبا في البحر الأحمر، ثم انفجر في ممرات ملاحية مزدحمة.

وأضاف في حديثه للصحفيين، أن القارب المسير "اقترب ليصبح على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة. السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.. وشاهدنا جميعا انفجاره".

ويأتي إطلاق القارب المسير، عقب بيان مشترك أصدرته 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، من أجل تحذير جماعة الحوثي من مغبة مواصلة هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه تحذير أخير.

وتواصل هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ الاحتلال عبر البحر الأحمر، حيث تطلق الجماعة اليمنية موجة تلو الأخرى من الطائرات المسيرة والصواريخ منذ 19 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والأحد الماضي، استهدفت الولايات المتحدة ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من كانوا فيها.

