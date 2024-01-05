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وفد أمريكي من أمام معبر رفح: “الوضع في غزة مأساوي” ويحذر من حدوث مجاعة

السبت 06 يناير 2024 03:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أمريكي من أمام معبر رفح: “الوضع في غزة مأساوي” ويحذر من حدوث مجاعة



د ب أ/سما/

 قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي في مؤتمر صحافي أمام معبر رفح البري اليوم الجمعة إن الوضع في غزة “مأساوي وإن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية.. وهذا الوضع بحاجة إلى اهتمام كبير حتي لا تحدث مجاعة”.

وصرح السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في المؤتمر “نعتزم العودة الي الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة الي بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة”.

وأضاف “نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للتأكيد علي معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات”.

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة الي معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش برفقة مسؤولين مصريين.

#غزة

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