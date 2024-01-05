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غالانت: نفضل المسار السياسي بالجبهة الشمالية ونقترب من لحظة "قلب الساعة الرملية"

السبت 06 يناير 2024 02:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: نفضل المسار السياسي بالجبهة الشمالية ونقترب من لحظة "قلب الساعة الرملية"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الجمعة إنهم يفضلون "المسار السياسي في الجبهة الشمالية على الخيار العسكري".


وخلال جولة في المنطقة الشمالية، أشار غالانت إلى أن إسرائيل تفضل المسار السياسي في الجبهة الشمالية على الخيار العسكري، مضيفا: "إننا نقترب من لحظة قلب الساعة الرملية".

وأضاف غالانت أن "الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات إلى حزب الله والتنظيمات الفلسطينية التي تسعى إلى الاعتداء على اسرائيل من لبنان ويحقق إنجازات".

وبين أن "الهدف واضح، ألا وهو اعادة سكان الشمال الى بيوتهم بصورة آمنة".

هذا ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، زاعما أن الأخير "يعرف جيدأ أن الحرب التي يجر لبنان إليها منذ ثلاثة اشهر متتالية تفتقر إلى الشرعية".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الجمعة استهدافه ‏ل‏موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وصواريخ "بركان"، وتموضعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع. 

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

#غالانت

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