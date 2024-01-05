المغرب: المفاوضات سبيل وحيد لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

الرباط/سما/

شدد المغرب، الجمعة، على أن "المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي والفلسطيني".

جاء ذلك في جواب مكتوب لوزير الخارجية ناصر بوريطة تلقت الأناضول نسخة منه، على سؤال برلماني للكتلة النيابية للعدالة والتنمية (إسلامي معارض) عن "طريقة خطاب إسرائيل اللاأخلاقية الموجهة للشعوب المتظاهرة".

وقال بوريطة: "لا تتوانى المملكة المغربية في التعبير وبقوة عن موقف سياسي رافض لكل الإجراءات والممارسات (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمسجد الأقصى".

وتابع: "حل الدولتين والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع".

وزاد: "موقفنا منذ اندلاع المواجهات المسلحة وارتفاع وتيرة العنف واستهداف المدنيين في غزة، هو رفض العدوان الإسرائيلي".

وأوضح أنه يجب "خفض التصعيد المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإحياء عملية السلام التي ينبغي أن تقود إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين".

وأردف بوريطة: "المملكة المغربية تظل ملتزمة بالحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضيتها الوطنية، وبمواصلة انخراطها البناء من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".