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فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

السبت 06 يناير 2024 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة



باريس/سما/

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، "لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضا فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي".

جاء ذلك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، وصفت فيها كولونا، التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين إسرائيليين مؤخرًا حول إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها "غير مسؤولة".

وأكدت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لحل الدولتين.

وقالت "غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءا من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن".

وشددت كولونا، على ضرورة حماية إسرائيل المدنيين عبر الالتزام بالقانون الدولي.

وكان وزراء إسرائيليون بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

#فرنسا

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