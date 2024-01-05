  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا: حبس 15 متهما بقضية التجسس للموساد

الجمعة 05 يناير 2024 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: حبس 15 متهما بقضية التجسس للموساد



أنقرة/سما/

قرر القضاء التركي، الجمعة، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

ونقلت الأناضول عن مصادر قضائية، أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.

فيما أحالت 8 مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.

وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".

** العملية
في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا فيهم.

وتبين للسطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.

وتم في العملية مصادرة 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.

#تركيا #انقرة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

مذيعة بريطانية تثير إدانات واسعة لتعاملها “غير المهني والوقح” مع ضيفها مصطفى البرغوثي

من هو يوناتان نتنياهو الذي أشارت له "القسام" برسالتها للأسرى؟ ‏

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-05_23-19-09

رئيس الموساد السابق يحث ذوي الأسرى الإسرائيليين على الاستمرار بالتظاهر وعدم الاستجابة لزوجة نتنياهو

image_processing20230411-19579-z5ip4h

وزراء إسرائيليون: مجلس الحرب لن يدوم طويلا

photo_2024-01-05_20-28-54

الأمم المتحدة : قطاع غزة أصبح مكاناً للموت واليأس

تقديرات إسرائيلية: رد حزب الله على اغتيال العاروري حتمي وسيتجاوز قواعد الاشتباك الحالية

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

غزة تفضح عجز "إسرائيل": إمدادات عسكرية أميركية فاقت ما كان في حرب أكتوبر 1973

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية