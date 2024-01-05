عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّا على غزة

عمان/سما/

نفذ سلاحا الجو الأردني والفرنسي إنزالين جويين على محيط "المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2" في خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقال موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجمعة، إن طائرات من نوع "C130" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي نفذت إنزالين جويين على محيط المستشفى في خان يونس.

وأوضح الموقع أن المساعدات احتوت على مواد طبية ومستلزمات علاجية، تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS؛ بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وأشار الموقع إلى أن هذه العملية "تأتي بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدًا من الجانب الفرنسي للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية"، ودعمًا للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة أهل غزة، ودورها المحوري الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.



من جانبه، قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن سلاحي الجو الفرنسي والأردني أسقطا سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة على مستشفى ميداني أُنشئ في خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وذكر المسؤول أن العملية، التي نُفِّذت مساء أمس الخميس، شهدت مشاركة طائرات فرنسية وطائرة أردنية، لكنه أحجم عن الكشف عن محتوى المساعدات، وما إذا كانت إسرائيل قد منحت الضوء الأخضر لتنفيذ العملية.



وكان الأردن قد نفذ في السابق عمليات إسقاط مساعدات على غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها باريس بشكل مباشر في مثل هذه العمليات، بعدما أدخلت نحو ألف طن من المساعدات إلى القطاع برًا.

وتأتي عمليات إسقاط المساعدات من الجو بعد ثلاثة أشهر من هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، وما تلاه من هجوم إسرائيل على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل 22600 شخص، وفق بيانات مسؤولي الصحة الفلسطينيين.

كما أسفر الهجوم الإسرائيلي عن تدمير القطاع، وتهجير آلاف من سكانه.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على منصة إكس: "الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجًا.. ووسط الوضع الصعب، أسقطت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان ولمن يقدمون لهم المساعدة"، وفق "رويترز".