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مشاهد صادمة.. تجريف الاحتلال لمقبرة البطش في حي الشجاعية ما تسبب بإخراج الجثث من القبور

الجمعة 05 يناير 2024 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد صادمة.. تجريف الاحتلال لمقبرة البطش في حي الشجاعية ما تسبب بإخراج الجثث من القبور



غزة/سما/

 كشف فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مقبرة البطش في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأدت عملية التجريف إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمقبرة، ما أدى إلى نبش عشرات القبور، وتناثر جثامين الشهداء.

وذكر شهود عيان أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون التعرف على مكان دفن ذويهم جراء الدمار الحاصل وتناثر الجثامين.


وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا أعده كريستوف كويتل، وهو صحافي تحقيقات في الصور المرئية مع فريق فيديو الصحيفة، وكريستيان تريبرت، وهو صحافي في فريق التحقيقات البصرية بنفس الصحيفة، قالا فيه إن القوات الإسرائيلية خرّبت أو دمرت ما لا يقل عن ست مقابر خلال تقدمها في شمال قطاع غزة، معظمها في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتحليل صور الأقمار الأصطناعية الجديدة، ولقطات الفيديو التي حللتها “نيويورك تايمز.

#مقبرة البطش

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