  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الأمم المتحدة : قطاع غزة أصبح مكاناً للموت واليأس

الجمعة 05 يناير 2024 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة : قطاع غزة أصبح مكاناً للموت واليأس



غزة/سما/

صرّح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة، مارتن غريفيث، أن قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس، مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق.


وقال غريفيث في بيان: "بعد 3 أشهر من هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أصبحت غزة مكانا للموت واليأس".


وأضاف غريفيث أن عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا أو أُصيبوا، وأن العائلات كانت تنام في العراء وكانت درجات الحرارة منخفضة.
وأكد غريفيث أن المناطق التي صدرت أوامر للمدنيين بالانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم تم قصفها.

وأوضح غريفيث أن "المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيًا مكتظة بالمرضى المصابين، وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية".



وأشار غريفيث إلى أن "كارثة صحية عامة تلوح في الأفق، وتنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحي، ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق، والمجاعة ليست بعيدة".


وأكد غريفيث أن "قطاع غزة أصبح غير صالح للسكن، ويواجه سكانه تهديدات يومية لوجودهم، والعالم يراقب".

وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تفي الأطراف بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".


وختم بالقول: "لقد حان الوقت لكي يستخدم المجتمع الدولي كل نفوذه لتحقيق ذلك".

#الأمم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

مذيعة بريطانية تثير إدانات واسعة لتعاملها “غير المهني والوقح” مع ضيفها مصطفى البرغوثي

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

نصر الله يتوعد الاحتلال بعد اغتيال العاروري

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-05_20-04-34

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تبحث مع روندا وتشاد استيعاب سكان قطاع غزة

تقديرات إسرائيلية: رد حزب الله على اغتيال العاروري حتمي وسيتجاوز قواعد الاشتباك الحالية

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

غزة تفضح عجز "إسرائيل": إمدادات عسكرية أميركية فاقت ما كان في حرب أكتوبر 1973

"واشنطن بوست": الفلسطينيون يصرون على البقاء في غزة غير مبالين بالمقترحات الإسرائيلية

هنية يدعو بلينكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية