قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

بيروت/سما/

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الجمعة، مواقع، وأطراف عدة بلدات في جنوبيّ لبنان، و"تطايرت شظايا الصواريخ على موقع للجيش اللبناني" في منطقة الحدب في بلدة عيتا الشعب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبيّ، اليوم، أن مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتكتُّل، جوزيب بوريل، يجري اليوم، زيارة إلى لبنان لبحث خفض التوتر بالمنطقة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكشتاين، أمس الخميس، إن "النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب قصيرة، دولة إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود".

الجيش الإسرائيلي: قصف مقر عملياتي لحزب الله في بليدا وعدة مناطق أخرى في لبنان

20:26

"حزب الله" يعلن استهداف موقع "بركة ريشا" مجددا بصواريخ بركان

أعلن "حزب الله" استهداف موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي مجددا بصواريخ بركان وإصابته بشكل مباشر عند الساعة 19:40 من مساء اليوم.

20:08

مسيرة إسرائيلية تقصف بأربعة صواريخ بلدة بليدا جنوبي لبنان

قصفت طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيلي بلدة بليدا جنوبي لبنان بأربعة صواريخ؛ دون الإبلاغ عن إصابات؛ في وقت يتواصل القصف والغارات على عدة مناطق وأطراف بلدات لبنانية.

19:14

غالانت: نفضل حلا سياسيا مع حزب الله وقد نضطر لاستخدام القوة وعملية عسكرية

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال تواجده في مقر القيادة الشمالية، إن "هناك جهود سياسية تبذل من أجل عودة سكان الشمال إلى منازلهم، ونحن نفضل تسوية سياسية مع حزب الله لكننا نقترب من وقت تنقلب فيه الساعة الرملية، وقد نضطر إلى استخدام القوة وعملية عسكرية من أجل ذلك".

18:54

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على أطراف بلدتي راشيا الفخار والفرديس جنوبي لبنان

18:51

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 8 قذائف على الأقل من لبنان واعتراض 4 منها

قال الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى، إنه رصد إطلاق 8 قذائف على الأقل من لبنان، حيث جرى اعتراض 4 منها فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

18:34

صافرات إنذار مجددا في كريات شمونة وبلدات أخرى بالجليل الأعلى

18:01

صافرات الإنذار في كريات شمونة: اعتراض قذيفة وسقوط أخريين في منطقتين مفتوحتين

17:52

"حزب الله": استهداف تموضع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان

تبنى "حزب الله" استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وإصابته بشكل مباشر عند الساعة 16:15.

17:44

"حزب الله": استهداف موقع "بركة ريشا" بالقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشرقال "حزب الله" إن مقاتليه استهدفوا موقع "بركة ريشا" بالقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشر عند الساعة 15:45.

17:39

صافرات إنذار في كريات شمونة والمنطقة



15:01

مسيّرة إسرائيلية تقصف منزلا في بلدة بليدا في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان

قصفت مسيّرة إسرائيلية منزلين، أحدهما في بلدة بليدا، والآخر في بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت تقارير.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، استهداف "غارتين من مسيرة للعدو على منزل في الأطراف الجنوبية لمحيبيب، وقصف مدفعي لبلدتي البستان وعيتا الشعب".

14:36

لبنان يتقدّم بشكوى لمجلس الأمن عقب اغتيال العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت



13:02

الخارجية الألمانية: نراقب الوضع على الحدود اللبنانية وخطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي جدا

أوردت وكالة "رويترز"، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، قوله: "نراقب الوضع على الحدود اللبنانية وخطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي جدا".

13:01

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في جنوبي لبنان

استهدف قصف إسرائيلي مواقع في جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "أطراف الضهيرة وعلما الشعب، تعرضت لقصف مدفعي معاد".

كما ذكرت أن "قصفا معاديا طال أطراف يارين والجيين".

11:28

الجيش الإسرائيلي: "استكملنا" هجوما في لبنان ودمّرنا بنى تحتية لحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي، إنه "استكمل" هجوما في لبنان. وذكر في بيان أن "مقاتلات سلاح الجو، استكملت هجوما في منطقة عيتا الشعب ومجدل زون في الأراضي اللبنانية".

وذكر أنه "في إطار الهجوم، تم تدمير عدد من البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله، إلى جانب وموقع عسكري كان يعمل فيه مخرّبو التنظيم".

10:40

غارات إسرائيليّة تستهدف مواقع في جنوبيّ لبنان

استهدفت غارات إسرائيليّة مواقع في جنوبيّ لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي المعادي، أغار قرابة العاشرة من صباح اليوم، على منطقة الحدب في بلدة عيتا الشعب، وتطايرت شظايا الصواريخ على موقع الجيش في المنطقة".

وذكرت أن "الطائرات الحربية المعادية شنت غارتين بين بلدتي شيحين ومجدل زون".



