إيران: إلقاء القبض على 9 عناصر متورطين في تفجيري كرمان

طهران/سما/

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، تحديد جنسية أحد الإرهابيَّين، اللذين نفذا تفجيري كرمان يوم الأربعاء، وهو يحمل الهوية الطاجيكية، فيما العمل جاري على معرفة جنسية الثاني.

كما جرت أول عملية، لإلقاء القبض على المجرمين المشاركين في التخطيط والتنفيذ للعملية الإرهابية، مساء يوم الأربعاء، تلتها عملية أخرى فجر الخميس قرب مدينة كرمان.

واقتحمت قوات الأمن مقراً، تم العثور فيه على كميات من المعدات التفجيرية الجاهزة للاستخدام. واعتقلت حتى الآن، 9 عناصر وذلك في 6 محافظات.



وشهدت مدينة كرمان، يوم الأربعاء، تفجيرين إرهابيين ناجمين عن عبوتين مفخختين على الطريق المؤدية إلى مرقد القائد السابق لقوة القدس، الشهيد قاسم سليماني، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

وفي أعقاب الهجوم، أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ "فاجعة كرمان سيعقبها ردٌّ حاسم"، مشيراً إلى أنّ المجرمين قساة "لم يتحمّلوا رؤية محبة الناس وشوقهم لزيارة الشهيد قاسم سليماني".