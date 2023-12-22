  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"يونيسف": النزاع والأمراض بغزة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل

الجمعة 05 يناير 2024 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يونيسف": النزاع والأمراض بغزة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل



غزة/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الجمعة، أن “اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة تخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل”.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، نشرته المنظمة على حسابها الالكتروني.

وقالت راسل، إن “الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا مع مرور كل يوم”.

وأضافت “لا يزال الأطفال والعائلات في قطاع غزة يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة الحرب، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب نقص الغذاء والماء“.

وشددت المسؤولة الأممية، على “ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية”.

#غزة #يونيسف

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

مذيعة بريطانية تثير إدانات واسعة لتعاملها “غير المهني والوقح” مع ضيفها مصطفى البرغوثي

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

المحامي المكلف بالدفاع عن "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية متورط في فضائح جنسية

الأخبار الرئيسية

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

غزة تفضح عجز "إسرائيل": إمدادات عسكرية أميركية فاقت ما كان في حرب أكتوبر 1973

"واشنطن بوست": الفلسطينيون يصرون على البقاء في غزة غير مبالين بالمقترحات الإسرائيلية

هنية يدعو بلينكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

aa-20231222-33245495-33245492-gz_ljysh_lsryyly_ydmr_mrb_skny_fy_hy_lrml-1170x600-1-1170x600

"الأورومتوسطي": 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح

659822034c59b7014d718030

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية