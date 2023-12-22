"يونيسف": النزاع والأمراض بغزة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل

غزة/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الجمعة، أن “اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة تخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل”.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، نشرته المنظمة على حسابها الالكتروني.

وقالت راسل، إن “الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا مع مرور كل يوم”.

وأضافت “لا يزال الأطفال والعائلات في قطاع غزة يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة الحرب، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب نقص الغذاء والماء“.

وشددت المسؤولة الأممية، على “ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية”.