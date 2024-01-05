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بلينكن يصل اسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة

الجمعة 05 يناير 2024 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يصل اسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة



واشنطن/سما/

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء اليوم الجمعة إلى مدينة اسطنبول التركية، في محطة أولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

بلينكن يصل اسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقةواشنطن تكشف عن جدول جولة بلينكن في الشرق الأوسط
وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان قد أعلن مسؤول في الولايات المتحدة أمس الخميس، أن وزير الخارجية سيبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، وعددا من دول المنطقة.

وأفاد المسؤول بأن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكشتاين، سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".

يذكر أن حدة التوترات الإقليمية تزايدت مع اغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة جوية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء.

وقد حذر الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله من أن "ما حصل في الضاحية الجنوبية هو جريمة كبيرة وخطيرة وهي لن تبقى دون رد أو عقاب"، مضيفا: "وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي".

#بلينكن

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