  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مظاهرة حاشدة في صنعاء نصرة لغزة والفلسطينيين

الجمعة 05 يناير 2024 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة حاشدة في صنعاء نصرة لغزة والفلسطينيين



صنعاء/سما/

نظّم عشرات الآلاف من اليمنيين مظاهرة حاشدة، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار".

 

وأظهرت مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً كبيرة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، فيما ردد المتظاهرون هتافات تدعو لنصرة غزة وأهلها.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية "وصوراً لشهداء القوات البحرية ورايات الحرية"، كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات، منها: "كل الأمة الإسلامية.. لا تقبل بالصهيونية، يوم السابع من أكتوبر.. هزمت خيبر هزمت خيبر" وفق ما أفادت مواقع محلية. 

وردد المتظاهرون كذلك: "قل لأمريكا وإسرائيل.. سنريكم كيف التنكيل.. يا أمريكا يا إسرائيل.. قائدنا أبو جبريل". 

يشار إلى أن عشرات الآلاف من اليمنيين كذلك تظاهروا الجمعة الماضية، دعماً لقطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وكثيراً ما تشهد مدن ومحافظات يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء، مظاهرات حاشدة دعماً لغزة والشعب الفلسطيني ومقاومته، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

مذيعة بريطانية تثير إدانات واسعة لتعاملها “غير المهني والوقح” مع ضيفها مصطفى البرغوثي

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

المحامي المكلف بالدفاع عن "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية متورط في فضائح جنسية

الأخبار الرئيسية

aa-20231222-33245495-33245492-gz_ljysh_lsryyly_ydmr_mrb_skny_fy_hy_lrml-1170x600-1-1170x600

"الأورومتوسطي": 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح

659822034c59b7014d718030

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

كاتب إسرائيلي: أهداف نتنياهو "غير قابلة للتحقيق".. حماس لن تنهار ولن يكون هناك انتصار

8987f1a6-d15e-4c3f-b817-7a2b7ee81172 (1)

نصر الله يتوعد الاحتلال بعد اغتيال العاروري

غانتس: "إسرائيل" تخوض أصعب حرب في تاريخها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية