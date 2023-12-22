مظاهرة حاشدة في صنعاء نصرة لغزة والفلسطينيين

صنعاء/سما/

نظّم عشرات الآلاف من اليمنيين مظاهرة حاشدة، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار".

وأظهرت مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً كبيرة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، فيما ردد المتظاهرون هتافات تدعو لنصرة غزة وأهلها.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية "وصوراً لشهداء القوات البحرية ورايات الحرية"، كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات، منها: "كل الأمة الإسلامية.. لا تقبل بالصهيونية، يوم السابع من أكتوبر.. هزمت خيبر هزمت خيبر" وفق ما أفادت مواقع محلية.

وردد المتظاهرون كذلك: "قل لأمريكا وإسرائيل.. سنريكم كيف التنكيل.. يا أمريكا يا إسرائيل.. قائدنا أبو جبريل".

يشار إلى أن عشرات الآلاف من اليمنيين كذلك تظاهروا الجمعة الماضية، دعماً لقطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكثيراً ما تشهد مدن ومحافظات يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء، مظاهرات حاشدة دعماً لغزة والشعب الفلسطيني ومقاومته، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.