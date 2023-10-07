  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات تضامنية مع غزة

الجمعة 05 يناير 2024 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات تضامنية مع غزة



عمان/سما/

خرج آلاف الأردنيين الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، عقب الصلاة في مسيرات تضامنية نصرةً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً بعدوان الاحتلال، ودعماً لأهالي قطاع غزة الذين لا يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال منذ نحو 3 أشهر. 

وانطلقت المسيرات التضامنية، حسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية، في كل من العاصمة عمَّان وإربد وجرش ومعان والعقبة، بهتافات تنديدية بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء.

وجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.

وردد المشاركون شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية من قبيل "يا عاروري ارتاح ارتاح، إحنا جزء من الكفاح، لا نساوم على الحرية" و"يا مقاوم يا حبيب، اضرب فجر تل أبيب" و"اضرب كفك اقدح نار، يا فلسطيني يا جبار".

وتقدمت المشاركين لافتة كبيرة كتب عليها "جمعة الشهداء. غزة ليست وحدها"، وعليها صورة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري ورفاقه الذين قضوا بهجمات للاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد الأردن منذ نحو شهرين مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل في عمّان وإلغاء معاهدة السلام الموقّعة معها منذ عام 1994.

جرائم الاحتلال في غزة 

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ91، إذ شنت قواته قصفاً مدفعياً وجوياً مُكثفاً استهدف أحياء سكنية ودمّر مربعات كاملة، ما تسبب باستشهاد العشرات من المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط قطاع غزة وجنوبه، على الرغم من استمرار الغارات الجوية التي أوقعت المزيد من الشهداء والجرحى والدمار، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

الأردن مسيرات تضامنية غزة حرب غزة

كما أطلقت دبابات الاحتلال القذائف والنار بكثافة على محور شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، وواصل الطيران المروحي للاحتلال إطلاق نيرانه صوب المناطق الشرقية لخان يونس.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس "22 ألفاً و438 شهيداً و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

مذيعة بريطانية تثير إدانات واسعة لتعاملها “غير المهني والوقح” مع ضيفها مصطفى البرغوثي

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

المحامي المكلف بالدفاع عن "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية متورط في فضائح جنسية

الأخبار الرئيسية

aa-20231222-33245495-33245492-gz_ljysh_lsryyly_ydmr_mrb_skny_fy_hy_lrml-1170x600-1-1170x600

"الأورومتوسطي": 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح

659822034c59b7014d718030

شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

كاتب إسرائيلي: أهداف نتنياهو "غير قابلة للتحقيق".. حماس لن تنهار ولن يكون هناك انتصار

8987f1a6-d15e-4c3f-b817-7a2b7ee81172 (1)

نصر الله يتوعد الاحتلال بعد اغتيال العاروري

غانتس: "إسرائيل" تخوض أصعب حرب في تاريخها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية