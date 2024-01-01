غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 107 منذ 7 أكتوبر

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 107، عقب وفاة الصحفي أكرم الشافعي متأثرا بإصابة سابقة.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 107 صحفيين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بعد ارتقاء الصحفي أكرم الشافعي من وكالة الصحافة الفلسطينية ’صفا’ (محلية)".

وأوضح أن الشافعي "استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها خلال حصار جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاصر الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي لأيام طويلة قبل اقتحامه في الـ15 من الشهر ذاته لمدة تصل إلى 10 أيام، حيث دمر أجزاء واسعة منه، وأخرجه عن الخدمة باستثناء قسم غسيل الكلى، الذي عاد للعمل في 28 من الشهر نفسه.

وخلال الحرب المتواصلة على غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكان في البداية يستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقل إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع "حماس" مطلع ديسمبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم