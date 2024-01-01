"القسام" تستهدف آليات جديدة لقوات الاحتلال وتجهز على عدد من الجنود

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام عن سلسلة من الهجمات على قوات الاحتلال، ضمن تصديها للعدوان الوحشي على قطاع غزة، شمل قصف حشود وتفجير عبوات ناسفة بجنود، بالاشتراك مع الفصائل المقاومة الأخرى.

وقالت القسام إن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس تمكنوا من استهداف 3 دبابات للاحتلال من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و "التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كما قصفت كتاب القسام تجمعا لآليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي شرق خانيونس، استهدف القسام جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105، في بلدة خزاعة التي تشهد توغلا كبيرا.

وفي بلدة خزاعة كذلك، فجر مقاتلو القسام حقل ألغام مكونا من 3 عبوات مضادة للأفراد، في قوة راجلة للاحتلال مكونة من 7 جنود، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما فجر القسام عبوة مضادة للأفراد في قوة خاصة للاحتلال تقدمت باتجاه فتحة نفق في منطقة الزنة، شرق مدينة خانيونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي منطقة الزنة كذلك، استهدف القسام ناقلة جنود من نوع النمر بقذيفة الياسين 105، إضافة إلى استهداف قوة راجلة تمركزت في أحد المنازل بـ3 عبوات مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في المنطقة ذاتها.

كما دكت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع بقذائف الهاون

وفي شرق التفاح بمدينة غزة.. تمكنت كتائب القسام من استهداف 9 آليات صهيونية، والاشتباك مع القوات الراجلة واستهدافها بأسلحة القنص ومضادات الأفراد، والإجهاز على عدد من الجنود.