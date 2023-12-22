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كيربي يعلق على إمكانية دعم واشنطن لإسرائيل إذا قتلت أعضاء من قيادة "حماس" في قطر

الجمعة 05 يناير 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي يعلق على إمكانية دعم واشنطن لإسرائيل إذا قتلت أعضاء من قيادة "حماس" في قطر



واشنطن/سما/

علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على إمكانية دعم واشنطن لإسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة قطر ضمن حدود القانون الدولي.


وخلال مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفين إلى كيربي السؤال الآتي: "هل ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة أخرى ضمن حدود القانون الدولي، على سبيل المثال إذا حدث ذلك في قطر؟"

فأجاب كيربي قائلا: "لا أريد الخوض في افتراضات محددة هنا".

حينئذ تمت مقاطعته بسؤال: "لكنك قلت إن لديهم الحق في القيام بذلك وعليهم مسؤولية القيام به، طالما كان ذلك ضمن القانون الدولي..فهل ينطبق ذلك أيضًا على قطر؟"

ليرد كيربي: "يمكننا الخوض في الكثير (المتاهات) هنا يا بيتر.. لن أخوض في الافتراضات..وكما قلت، فإن لديهم الحق والمسؤولية عن ملاحقة قيادة حماس..توقعاتنا هي أنهم سيفعلون ذلك وفقًا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت.

في حين أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة خطيرة لن تبقى دون رد أو عقاب.

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