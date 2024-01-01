شاهد: "القسام" تبعث برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة

غزة/سما/

بعثت كتائب "القسام" برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، داعية إياهم إلى عدم الوثوق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقالت الكتائب في الفيديو الجديد، إن نتنياهو يريد للأهالي أن يذوقوا ما ذاقه وأسرته، عند مقتل شقيقه يوناتان في عملية "عنتيبي" عام 1976، حينما حاول رفقة آخرين من الإسرائيليين تحرير رهائن يهود تم أسرهم في أوغندا.



ووضع الفيديو عبارة "لا تثقوا به.. احذروا"، في إشارة إلى نتنياهو.

يذكر أن إسرائيل نفذت في 4 يوليو من العام 1976 عملية عسكرية لتحرير رهائن في مطار عنتيبي بعد أن سيطر فلسطينيون على طائرة متجهة من تل أبيب إلى باريس، وقاموا بتحويل مسارها إلى أوغندا.

وأرسلت تل أبيب قوة كوماندوز لتحرير الرهائن، وانتهت العملية بمقتل الخاطفين و3 رهائن والضابط يوناتان شقيق نتنياهو.



وقبل أيام، كشفت حكومة الاحتلال أن عدد الأسرى لدى المقاومة وصلوا إلى 136، بعد التأكد من أن مفقودين جددا في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي هم من بين الأسرى في غزة.



وتصر حركة "حماس" على أنه لا تبادل للأسرى، أو وقف مؤقت لإطلاق النار، دون إنهاء العدوان كاملا على قطاع غزة.



وارتفع عدد شهداء القطاع إلى نحو 23 ألفا، بعد ثلاثة شهور على العدوان الإسرائيلي الوحشي.