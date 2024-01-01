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وزيرة الخارجية الألمانية تنطلق في زيارة إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل

الجمعة 05 يناير 2024 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الخارجية الألمانية تنطلق في زيارة إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل



برلين/سما/

تجري وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأحد المقبل جولتها الرابعة في الشرق الأوسط، عقب بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي.


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في بيان رسمي اليوم الجمعة أن زيارة بيربوك ستتكون من جزأين اثنين، حيث ستتوجه أولا إلى الشرق الأوسط ومن ثم ستتوجه إلى جنوب شرق آسيا.

ووفقا للمتحدث ستبدأ الرحلة بزيارة إسرائيل، حيث ستلتقي بيربوك بنظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس والرئيس إسحاق هرتزوغ،  ومن ثم ستجري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وعقب ذلك ستتوجه إلى مصر ولبنان.

وأوضح فيشر أن "الموضوعات الرئيسية للمحادثات ستكون الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، والوضع في الضفة الغربية، فضلا عن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

 وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة مسألة بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

وسبق أن زارت بيربوك إسرائيل ومصر في الفترة ما بين  13 - 14 أكتوبر الماضي، وفي زيارة أخرى توجهت إلى إسرائيل والأردن ولبنان في الفترة ما بين 19 - 20 أكتوبر، كما زارت كلا من الإمارات والسعودية وإسرائيل في شهر نوفمبر الماضي.

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