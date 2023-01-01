استطلاع: 48 بالمئة يفضلون غانتس رئيسا للحكومة

القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع رأي تفضيل الإسرائيليين زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة بنسبة 48 بالمئة مقابل 34 بالمئة.

وبيّن استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو الذي حصل على تأييد 34 بالمئة من المستطلعة آراؤهم فيما لم يملك باقي المشاركين رأيا محددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجراه معهد دراسات لازار (خاص) على عينة عشوائية من 519 إسرائيليا وكان هامش الخطأ 4.3 بالمئة.

كما يواصل حزب "الوحدة الوطنية" تقدمه على حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو وفقذ ذات الاستطلاع.

وحسب الاستطلاع فإنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان حزب "الوحدة الوطنية" حل أولا بحصوله على 36 مقعدا مقابل 19 مقعدا لحزب "الليكود" (بقيادة نتنياهو) يليه حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد الذي يحصل على 14 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120.

وحاليا لدى حزب "الوحدة الوطنية" 12 مقعدا بالكنيست مقابل 32 لحزب "الليكود" و24 لحزب "هناك مستقبل" وفق مراسل الأناضول.

ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية العودة لصناديق الاقتراع بعد الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" دفعت أعدادا كبيرة للنزوح، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.