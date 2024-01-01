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أونروا: الحرب "الوحشية" تجبر سكان غزة على النزوح عدة مرات

الجمعة 05 يناير 2024 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا: الحرب "الوحشية" تجبر سكان غزة على النزوح عدة مرات



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، إن "90 يوما من الحرب الوحشية في قطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان على النزوح عدة مرات".

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة "إكس"، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت المنظمة الأممية: "90 يوما من الحرب الوحشية، والتهجير القسري يتواصل يوميا".

وشددت على أن "الأسر تُجبر على التنقل عدة مرات بحثا عن السلامة المفقودة".

وأوضحت أن "1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان، نازحون بأنحاء قطاع غزة، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات".

وأكدت الوكالة الأممية أن "1.4 مليون شخص يحتمون في منشآت تابعة للأونروا".

وحتى الجمعة، خلّفت الحرب الإسرائيلية على "22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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