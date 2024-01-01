لابيد: جلسة الكابينت انحدار جديد غير مسبوق.." هذه ليست حكومة،هذه "كارثة وطنية"

القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن جلسة الكابينت (المجلس الحربي) التي عقدت يوم أمس الخميس تعد " انحدارا جديدا غير مسبوق في إسرائيل".

كتب لابيد هذا في حسابه على منصة "إكس"، وأضاف: "الوزراء أهانوا رئيس أركان الجيش في خضم الحرب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوقفهم".

وتابع: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير..داعم الارهاب الذي لم يخدم في الجيش أصلا يهاجم شاؤول موفاز، رئيس أركان السور الواقي وأحد ابطال إسرائيل".

وأردف قائلا: "يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي..هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية".



هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة كابينيت الحرب.



وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية.