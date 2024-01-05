وقوع أضرار بمبنى في مستوطنة سديروت إثر سقوط صواريخ أطلقت من غزة

غزة/سما/

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، اليوم الجمعة، ووقعت أضرار في أحد المباني في مستوطنة سديروت.



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع أضرار في أحد المبانى في مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة إلى سماع دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، على رأسها سديروت وأشكلون ومحيطها، حيث أوضحت هيئة البث "كان" أنه أطلق من غزة صاروخان، سقط أحدهما على أحد المباني في سديروت، دون وقوع إصابات تذكر.

ولاحقا أعلنت سرايا القدس: قصف"سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات الغلاف برشقة صاروخية.

הירי לדרום: שני שיגורים בוצעו לעבר שדרות. רקטה אחת פגעה במבנה ציבורי בעיר, ללא נפגעים@Itsik_zuarets @hadasgrinberg pic.twitter.com/n4jAkCl0Hp — כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2024

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الدفاع ستعترف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين جراء إصابتهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.