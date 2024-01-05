  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقوع أضرار بمبنى في مستوطنة سديروت إثر سقوط صواريخ أطلقت من غزة

الجمعة 05 يناير 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقوع أضرار بمبنى في مستوطنة سديروت إثر سقوط صواريخ أطلقت من غزة



غزة/سما/

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، اليوم الجمعة، ووقعت أضرار في أحد المباني في مستوطنة سديروت.


وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع أضرار في أحد المبانى في مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة إلى سماع دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، على رأسها سديروت وأشكلون ومحيطها، حيث أوضحت هيئة البث "كان" أنه أطلق من غزة صاروخان، سقط أحدهما على أحد المباني في سديروت، دون وقوع إصابات تذكر.

ولاحقا أعلنت سرايا القدس: قصف"سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات الغلاف برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الدفاع ستعترف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين جراء إصابتهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

المحامي المكلف بالدفاع عن "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية متورط في فضائح جنسية

بقيادة شاؤول موفاز: الجيش الإسرائيلي يشكل فرق تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر

بعد اكتشاف ثلاثة جدد.. جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد المحتجزين في غزة

الأخبار الرئيسية

8987f1a6-d15e-4c3f-b817-7a2b7ee81172 (1)

نصر الله: أمامنا فرصة تاريخية لتحرير كل شبر من لبنان

غانتس: "إسرائيل" تخوض أصعب حرب في تاريخها

نتنياهو يدرس إغلاق بعض مكاتب حكومية لتغطية تكاليف الحرب في غزة

صحيفة عبرية : حكومة اسرائيل تبحث مع تشاد ورواندا "هجرة طوعية" من غزة

بايدن

بوليتيكو: إدارة بايدن تعد خططا طارئة للرد على توسع الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية