أسير فلسطيني عن سجن النقب: "نسخة طبق الأصل من أبو غريب وغوانتنامو"

غزة/سما/

قال أسير فلسطيني أفرج عنه مؤخرا إن السجون الإسرائيلية باتت نسخا طبق الأصل عن معتقلي أبو غريب وغوانتنامو في إشارة إلى التعذيب الذي يتعرض له الأسرى.



وتحدث لؤي الطويل (37 عاما)، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عن "التعذيب والإهانة والحرمان من الطعام والدواء" الذي لاقاه في السجون الإسرائيلية.

ووصف الطويل سجن النقب بأنه نسخة مطابقة لسجني أبو غريب وغوانتنامو، وهما "رمزان سيئا السمعة" لانتهاكات أمريكية لحقوق الإنسان.

واعتقل الطويل في 20 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه حكما إداريا بالسجن لمدة 6 أشهر، حيث كان يقبع في سجن عوفر غربي رام الله قبل أن ينقل إلى سجن النقب.

وبحسب معطيات مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، 5630 شخصا. ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أنشأت معتقل غوانتانامو في خليج "غوانتانامو" جنوب شرقي كوبا، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول إن المعتقل يمثل "همجية هذا العصر".

أما سجن "أبو غريب" المسمى حاليا سجن "بغداد المركزي"، فيقع قرب مدينة أبو غريب التي تبعد 32 كلم غربي العاصمة العراقية بغداد، اشتهر لاستخدامه من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وإساءة معاملة السجناء داخله.