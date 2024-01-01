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الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين بسبب الحرب على غزة

الجمعة 05 يناير 2024 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين بسبب الحرب على غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.

وفي سياق متصل، قال رام عيمناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، أمس الخميس، إن على بلاده مضاعفة ميزانية وزارة "الدفاع" بـ 60 مليار شيكل سنويا.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع رام عميناخ، أوضح من خلالها أن من يطّلع على البيانات العسكرية يدرك أن إسرائيل في حاجة إلى نحو 60 مليار شيكل (الشيكل = 0.27 دولار)، بشكل سنوي.

وشدد المسؤول الإسرائيلي السابق على أنه من أجل حماية إسرائيل، بشكل حقيقي، فإنه على حكومة بنيامين نتنياهو مضاعفة ميزانية وزارة "الدفاع"، في الوقت الحالي.

#غزة #معاقين #جيش الاحتلال

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