الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لأهالي غزة ويطالبهم بالتحرك نحو "المناطق الآمنة"

وجه الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تحذيرا لأهالي قطاع غزة، مطالبا إياهم بالنزوح إلى "المناطق الآمنة" التي حددها مرفقا خريطة للحركة.

وجاء في بيان الجيش: "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارا من اليوم حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر) على أن يكون مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات اعتبارا من اليوم بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصرا.

سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وتركزت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق جنوبي القطاع وتحديدا في خان يونس ورفح.