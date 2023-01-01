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الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا رفح ولا وجود لمساحة آمنة بغزة

الجمعة 05 يناير 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا رفح ولا وجود لمساحة آمنة بغزة



غزة / سما /

قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغ نحو مليون.

وأضافت الأمم المتحدة، في تقريرها الإنساني اليومي، أن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".

وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.

ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس. وأعادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة.

وقالت المفوضية في بيان: "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، فالناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء".

#غزة #الأمم المتحدة #نازح #رفح

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