نحو أوسع حملة لدعم جهود جنوب أفريقيا...

بقلم : محسن ابورمضان...

قامت دولة جنوب أفريقيا برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بوصف دولة الاحتلال مشتبهة بقيامها بارتكاب عمليات إبادة جماعية تجاة شعبنا في غزة .

يعتبر هذا التحرك ذو طبيعة نوعية خاصة أمام مشاركة العديد من بلدان العالم وخاصة الإدارة الأمريكية بالعدوان وتواطؤ بلدان اخري وصمت البعض الاخر .

ان المشاركة والتواطؤ والصمت يعتبر مشاركة وبتفاوت نسبي بين دولة واخري .

تأتي مساعي دولة جنوب أفريقيا تعبيرا عن الضمير الإنساني وانتصار للضحايا واحتجاجا علي انتهاكات دولة الاحتلال المركبة لمبادئ حقوق الانسان بتداخل بين العقاب الجماعي والتطهير العرقي ومخاطر التهجير القسري.

تأتي هذة الجهود تعبيرا عن صوت الملايين التي انطلقت في شوارع عواصم ومدن العالم الرئيسية رفضا للفظائع وجرائم الحرب الممارسة من قبل آلة الدمار والعدوان الاحتلالية بحق شعبنا في قطاع غزة .

جاءت صرخة دولة جنوب أفريقيا تعبيرا عن تصويت الاغلبية الواسعة في الأمم المتحدة عندما صوتت حوالي 153دولة لصالح وقف العدوان وعندما طرح الأمين العام غوتيرس اقتراحا علي اعتبار ان ماتقوم بة دولة الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية يهدد الأمن والسلم الدوليين وطرح إثارة ذلك بالامم المتحدة وفق المادة 99من ميثاق الأمم المتحدة.

كيف لا تقوم بذلك جنوب أفريقيا وهي التي عانت من استعمار استيطاني مديد وطويل ومن عمليات من التميز العنصري عبر نظام الابارتهاييد التي كانت تتحكم بة الاقلية البيضاء .

من الهام تنظيم أوسع حملة لاسناد مساعي جنوب أفريقيا من خلال منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات الحقوقية والعاملة في مجالات إنسانية متعددة .

مطلوب الدفع بجهود دولة جنوب أفريقيا أمام المحافل الدولية لتصبح قضية ذات إجماع وتايد من العديد من بلدان العالم.

من الهام ان تكون هذة المساعي جزء من نهج متواصل ومستمر في إطار الكفاح القانوني والحقوقي المشروع حتي لا تنجح دولة الاحتلال من الافلات من العقاب .

