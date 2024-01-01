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شاهد..متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلقون الطلاء الأحمر على موكب بلينكن

الجمعة 05 يناير 2024 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلقون الطلاء الأحمر على موكب بلينكن



سما / وكالات /

استهدف متظاهرون مؤيدون لفلسطين موكب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطلاء الأحمر أثناء خروجه من منزله في ضواحي ولاية فيرجينيا يوم الخميس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، حاصر النشطاء سيارة بلينكن أثناء مرورها عبر أبواب منزله في ماكلين وسكبوا الطلاء الأحمر على الممر أثناء مغادرته العمل، في تعبير عن الغضب حيال علاقة إدارة بايدن مع إسرائيل مع تزايد عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين.

وقد اصطف المتظاهرون في الشوارع خارج منزل بلينكن حاملين شعارات ولافتات تطالب بإنهاء "العقاب الجماعي" للفلسطينيين، وهي المرة الثانية على الأقل التي يشهد فيها منزل بلينكن متظاهرين في الخارج.

وفي أكتوبر الماضي، قاطع عدد من النشطاء شهادة وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس، رافعين أيديهم المطلية باللون الأحمر في إشارة إلى "تلوث أيدي بلينكن والحكومة الأمريكية بدماء الفلسطينيين".

وأدى الحادث إلى اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر شخصا، وتم قطع تعليقات وزير الخارجية عدة مرات خلال قيام ضباط شرطة الكابيتول بإخراج المحتجين من القاعة.

وقد زار بلينكن إسرائيل والشرق الأوسط عدة مرات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، وفي الأسابيع الأخيرة، حث البيت الأبيض حكومة بنيامين نتنياهو على وضع خطة لتقليص شدة الحرب في غزة.

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