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تركيا : مواصلة التحقيق مع 34 مشتبها بتجسسهم لصالح الموساد

الجمعة 05 يناير 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا : مواصلة التحقيق مع 34 مشتبها بتجسسهم لصالح الموساد



سما / وكالات /

 أفادت وكالة "الأناضول" بأن الأمن التركي يواصل إجراءات التحقيق مع 34 مشتبها بهم إثر توقيفهم بتهمة التجسس لصالح "الموساد" الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.

وأوضحت "الأناضول" أن المتهمين "خضعوا يوم الخميس لفحوصات طبية في المستشفى الحكومي بمنطقة بيرم باشا بإسطنبول، تحت الرقابة الأمنية".

وأشارت إلى أنه "عقب إتمام الفحوصات اللازمة، أعادت قوات الأمن المشتبه بهم إلى قيادة الشرطة في إسطنبول، لاستكمال التحقيق معهم".

وذكرت الوكالة أن السلطات الأمنية التركية بدأت الأربعاء بأخذ إفادات المشتبه بهم الـ 34، بعد توقيفهم الثلاثاء في عملية أمنية شملت 8 ولايات تركية في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول.

وحسب "الأناضول"، بينت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

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