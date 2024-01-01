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استشهاد فتى وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في بيت ريما

الجمعة 05 يناير 2024 05:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في بيت ريما



رام الله/سما/

استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال للشبان.

وأكدت مصادرطبية استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكد مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما.

وذكر مصادر بالبلدة أن الشبان، أصيبوا في كمين نصبه جنود الاحتلال، والذين اعتقلوا عددا آخر من الشبان، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا إحدى المقاهي في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.

يتبع....

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