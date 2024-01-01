  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أونروا": سكّان غزة يتعرّضون لعقاب جماعيّ

الجمعة 05 يناير 2024 05:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": سكّان غزة يتعرّضون لعقاب جماعيّ



غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، إن سكان غزة يتعرضون لـ"عقاب جماعي" في ظل شح المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة اكس، الخميس، حول الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف لازاريني: "غزة، حرب وحشية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، نزوح جماعي وخسائر بشرية وجرحى ودمار، تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب تواصل التجريد من الإنسانية والترويج غير المحدود لخطاب الكراهية".

ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح إلا بالقليل من المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن الوضع في غزة "يتجه نحو المجاعة"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

يذكر أن مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، شدد في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من سكانه معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء... هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".

وتجاوزت حصيلة الشهداء في غزة 22 ألفا و400 شهيد، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لبنانية : حزب الله حذر العاروري وطالبه باخلاء مكتب حماس ولكنه عاد إليه ..

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار

إسرائيل تدرس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

صحيفة عبرية: الكابينت يجتمع اليوم لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة

"الموساد".. يد الاحتلال التي تغتال الخصوم وتنتهك سيادة الدول

خلال شهرين.. ثاني استقالة لمسؤول أمريكي كبير بسبب موقف واشنطن من حرب غزة

القناة 12 : إسرائيل حاولت منع واشنطن من سحب حاملة الطائرات من المنطقة

الأخبار الرئيسية

20240104083245afpp-afp_349e3rg.h-2-730x438

مجازر الاحتلال تتواصل: عشرات الشهداء في خان يونس ورفح وغزة والنصيرات والمغازي

20240104115645

تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة

20230628151715afpp-afp_33lg2bt.h-1-730x438

نائبة في الكنيست: "بدون تجويع وتعطيش سكان غزة.. لن نتمكن من تجنيد المتعاونين" (فيديو)

6597053a4236046dcd180f95

مشادة جديدة وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغالانت وهجوم حاد على رئيس الأركان

1116533

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية