"أونروا": سكّان غزة يتعرّضون لعقاب جماعيّ

غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، إن سكان غزة يتعرضون لـ"عقاب جماعي" في ظل شح المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة اكس، الخميس، حول الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف لازاريني: "غزة، حرب وحشية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، نزوح جماعي وخسائر بشرية وجرحى ودمار، تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب تواصل التجريد من الإنسانية والترويج غير المحدود لخطاب الكراهية".

ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح إلا بالقليل من المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن الوضع في غزة "يتجه نحو المجاعة"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

يذكر أن مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، شدد في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من سكانه معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء... هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".

وتجاوزت حصيلة الشهداء في غزة 22 ألفا و400 شهيد، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.