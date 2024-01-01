إصابة 5 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في غزة و3 آخرين أصيبوا في الضفة

القدس المحتلة/سما/

أصيب 5 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في معارك قطاع غزة اليوم وأمس، فيما أصيب 3 آخرون بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة من جراء انفجار عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات من الجيش للضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن إصابة 5 من جنوده بجروح خطيرة في معارك جنوب وشمال قطاع غزة اليوم وأمس.



كما قال إن قواته من "وحدة 669" التي ترافق الجنود في العمليات البرية بقطاع غزة، قامت بنقل أكثر من ألف جندي أصيبوا خلال المعارك في القطاع.

إلى ذلك، أصيب جنديان بجراح متوسطة وطفيفة من جراء شظايا عبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطولكرم، فيما أصيب آخر من جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية صير قرب جنين.

وفي مخيم نور شمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى "عملية لإحباط الإرهاب" استمرت نحو 40 ساعة تخللها مداهمة مئات المباني والمنازل واعتقال 11 فلسطينيا في ما قال إنهم "مطلوبين" للتحقيق.



وادعى أنه ضبط عددا كبيرا من الوسائل القتالية والعسكرية وتدمير مئات العبوات الناسفة، بالإضافة إلى "ضبط وتدمير مبنى مفخخ ومربوط بعبوات في محيطه والطرق المؤدية إليه، فيما عثر في طابقه السفلي روضة أطفال تابعة للأونروا ومركبة مفخخة بجانب المبنى نفسه".

كما جاء عنه "مع بدء العملية يوم الثلاثاء وبتوجيه طائرات مسيّرة جرى قصف ’إرهابيين’ ألقوا عبوات ناسفة نحو القوات، وجرى إطلاق النار عليهم ما أدى إلى إصابتهم".

وأضاف "خلال العملية أصيب جنديان بجراح طفيفة ومتوسطة من جراء شظايا عبوة ناسفة، وفي عملية أخرى ببلدة صير أصيب جندي بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة".