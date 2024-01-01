قصف متبادل بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي

بيروت/سما/

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الخميس، إطلاق النار، إذ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفّذته الطائرات الحربية، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، الخميس، في مناطق بالجليل الأعلى على الحدود مع القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، في وقت تشهد الحدود مع لبنان تأهبا إسرائيليا عقب اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في جنوب بيروت.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إن "النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب قصيرة، دولة إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود".

وذكر الجيش الإسرائيليّ أن طائراته الحربية قصفت اليوم، "نقطتي مراقبة وبنى تحتية تابعة حزب الله" في منطقة مارون الراس ومنطقة يارون بجنوبي لبنان. كما أعلن مهاجمة "خليّة مضادة للدبابات، رصدتها في المنطقة". واستهداف ما وصفه بـ"التهديد" في منطقة عيتا الشعب.

21:03

حزب الله يعلن استهداف "تجمع لجنود إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا ‏لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

19:05

واشنطن وباريس تدعوان إلى "تجنب التصعيد في لبنان وإيران"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف في "أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران".

وجاء الاتصال قبل ساعات من جولة شرق أوسطية لبلينكن تشمل إسرائيل وتأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتّساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزة المحاصر.

17:13

حزب الله يعلن استهداف "‏تجهيزات تجسسية" و"تموضع لجنود إسرائيليين"

أعلن حزب الله استهداف "تموضع ‏مستحدث ‏للجنود الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية"، وذلك في أعقاب بيان آخر أعلن من خلاله استهداف "‏التجهيزات التجسسية في موقع مسغاف عام وإصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل".

16:59

الاحتلال يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله ويؤكد استهداف مواقعه في مسغاف عام ومنارا

16:01

غارات إسرائيلية تستهدف محيط عيتا الشعب

15:56

غالانت: "ملتزمون بتغيير الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية والجهود الدبلوماسية تنفد"

14:27

قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف منطقة بركة الغربية جنوب غرب بلدة ميس الجبل بجنوبي لبنان

12:45

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنية تحتية و"خليّة" لحزب الله بجنوبي لبنان

قال الجيش الإسرائيليّ إن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجوّ، قصفت اليوم، نقطة مراقبة، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة مارون الراس بجنوبي لبنان، وبعد وقت قصير، هاجمت قوة من الجيش الإسرائيلي ’خليّة’ مضادة للدبابات، رصدتها في المنطقة".

وذكر أن قواته، "أطلقت خلال الليل قذائف الهاون لإزالة تهديد في منطقة رب الثلاثين على الحدود اللبنانية".

وأضاف أنه "رصد صباح اليوم، عددا من عمليات الإطلاق، من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

12:28

وكالة الأنباء اللبنانية: الجيش الإسرائيلي يستهدف بقذائف فوسفورية معتقل الخيام

11:56

حزب الله يستهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي بمحيط موقع المنارة

حزب الله يعلن استهداف تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الخميس، إطلاق النار، إذ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفّذته الطائرات الحربية، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، الخميس، في مناطق بالجليل الأعلى على الحدود مع القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، في وقت تشهد الحدود مع لبنان تأهبا إسرائيليا عقب اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في جنوب بيروت.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إن "النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب قصيرة، دولة إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود".

وذكر الجيش الإسرائيليّ أن طائراته الحربية قصفت اليوم، "نقطتي مراقبة وبنى تحتية تابعة حزب الله" في منطقة مارون الراس ومنطقة يارون بجنوبي لبنان. كما أعلن مهاجمة "خليّة مضادة للدبابات، رصدتها في المنطقة". واستهداف ما وصفه بـ"التهديد" في منطقة عيتا الشعب.

21:03

حزب الله يعلن استهداف "تجمع لجنود إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا ‏لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

19:05

واشنطن وباريس تدعوان إلى "تجنب التصعيد في لبنان وإيران"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف في "أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران".

وجاء الاتصال قبل ساعات من جولة شرق أوسطية لبلينكن تشمل إسرائيل وتأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتّساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزة المحاصر.

17:13

حزب الله يعلن استهداف "‏تجهيزات تجسسية" و"تموضع لجنود إسرائيليين"

أعلن حزب الله استهداف "تموضع ‏مستحدث ‏للجنود الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية"، وذلك في أعقاب بيان آخر أعلن من خلاله استهداف "‏التجهيزات التجسسية في موقع مسغاف عام وإصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل".

16:59

الاحتلال يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله ويؤكد استهداف مواقعه في مسغاف عام ومنارا

16:01

غارات إسرائيلية تستهدف محيط عيتا الشعب

15:56

غالانت: "ملتزمون بتغيير الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية والجهود الدبلوماسية تنفد"

لقراءة الخبر: اضغط/ ي هنا

14:27

قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف منطقة بركة الغربية جنوب غرب بلدة ميس الجبل بجنوبي لبنان

12:45

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنية تحتية و"خليّة" لحزب الله بجنوبي لبنان

قال الجيش الإسرائيليّ إن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجوّ، قصفت اليوم، نقطة مراقبة، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة مارون الراس بجنوبي لبنان، وبعد وقت قصير، هاجمت قوة من الجيش الإسرائيلي ’خليّة’ مضادة للدبابات، رصدتها في المنطقة".

وذكر أن قواته، "أطلقت خلال الليل قذائف الهاون لإزالة تهديد في منطقة رب الثلاثين على الحدود اللبنانية".

وأضاف أنه "رصد صباح اليوم، عددا من عمليات الإطلاق، من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

12:28

وكالة الأنباء اللبنانية: الجيش الإسرائيلي يستهدف بقذائف فوسفورية معتقل الخيام

11:56

حزب الله يستهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي بمحيط موقع المنارة

حزب الله يعلن استهداف تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

11:35

غارة إسرائيلية على نقطة قريبة للجيش اللبناني في مارون الراس



وكالة الأنباء اللبنانية: طيران معاد أغار على نقطة قريبة للجيش اللبناني في مارون الراس.

11:33

حزب الله يستهدف تجمعا إسرائيليا في المطلة بالأسلحة



حزب الله يعلن استهداف تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة

10:45

حزب الله يعلن استهداف تموضعا للجيش الإسرائيلي في شتولا



حزب الله: استهدفنا تموضعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في "شتولا" بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏

10:29

غارتان إسرائيليتان على مارون الراس وبنت جبيل



الطيران الإسرائيلي يشن غارة على بلدة مارون الراس جنوب لبنان، كما استهدفت غارة أخرى محيط بلدة بنت جبيل في الجنوب.

10:26

ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الناقورة إلى 5



وكالة الأنباء اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء الغارة التي نفذها الاحتلال على الناقورة جنوب لبنان الليلة الماضية إلى 5.

09:41

تقرير: حزب الله حذر العاروري قبل اغتياله من أن إسرائيل تتعقبه



أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حزب الله حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، من أن إسرائيل تتعقبه وتلاحقه، وذلك قبل أيام قليلة من اغتياله على يدها في لبنان.

وذكر التقرير أيضا أن العاروري قتل في مكان كان بمثابة مكتب لحماس، حيث وصل إليه بعد تواجده في قطر وتركيا. ولهذا السبب تحاول الدولة اللبنانية معرفة كيفية الكشف عن مكان العاروري.

09:11

استهداف موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان بالصواريخ