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برلين: تظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية

الجمعة 05 يناير 2024 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلين: تظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية



برلين/سما/

 أقيمت مظاهرة الخميس، أمام مبنى المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية مدمرة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى رئاسة الوزراء تحت الأمطار الغزيرة منددين بالهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 3 شهور على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات “الحرية لفلسطين” و”الحرية لغزة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” و”ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف”.

وطالب المشاركون في التظاهرة من المجتمع الدولي بذل الجهود لوقف الهجمات على غزة وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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