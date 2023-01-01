نشطاء داعمون لفلسطين يلقون بالطلاء الأحمر على سيارة بلينكن (فيديو)

واشنطن/سما/

ألقى نشطاء داعمون لفلسطين، الخميس، بطلاء أحمر على السيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء مغادرته منزله في ولاية فرجينيا.



وجاءت خطوة النشطاء احتجاجا على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وقتل الأخيرة للمدنيين في قطاع غزة.



كما ترك المحتجون مومياء يداها ملطختان بالدماء تشبه بلينكن، أمام مقر إقامته في منطقة ماكلين بفرجينيا.



ولحظة خروج بلينكن من المنزل، ردد المتظاهرون عبارة “عليك أن تخجل” وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلام فلسطين.



وحاول المتظاهرون لفت الانتباه بضرب القدور بأيديهم وهتفوا بعبارات: “أوقفوا الموت في غزة”، و”مجرم حرب”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.