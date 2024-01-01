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الحوثي: “الاعتداء الأمريكي” على قواتنا لن يبقى دون عقاب

الجمعة 05 يناير 2024 04:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: “الاعتداء الأمريكي” على قواتنا لن يبقى دون عقاب



صنعاء/سما/

توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، بأن “الاعتداء الأمريكي” على قواته في البحر الأحمر، “لن يبقى دون عقاب”.


جاء ذلك في رسالة مكتوبة، وجهها الحوثي إلى أنصاره، ودعاهم إلى الاحتشاد غدا الجمعة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، تضامنا مع غزة.
والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إغراق قواتها ثلاثة زوارق تتبع الحوثيين ومقتل طواقمها، بعد إطلاقهم النار على سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأمريكية.


وقال الحوثي: “استكبر الأمريكي الصهيوني، وقام بارتكاب حماقته باستهداف مجموعة من أبطال قواتنا البحرية أثناء أداء مهمتهم الـمقدسة فـي البحر الأحمر غدرا وعدوانا”.
وأضاف أنه “لن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد وعقاب”.


وتابع: “ستخرج الحشود المليونية يوم غد الجمعة، لتعلن للعالم أجمع أن شعبنا لا يتراجع عن موقفه الإيماني، ولا يخنع للمستكبرين”.
وهذا أول تعليق لعبد الملك الحوثي منذ إعلان الجماعة اليمنية، الأحد، مقتل وفقدان 10 من أفراد قواتها البحرية في “اعتداء أمريكي” بالبحر الأحمر.


‏وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.


وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

#اليمن #الحوثيون

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