المحامي المكلف بالدفاع عن "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية متورط في فضائح جنسية

واشنطن/سما/

أظهرت الوثائق المتعلقة بشبكة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، والتي تم الكشف عنها الأربعاء، تورط شخصيات بارزة، من بينها المحامي آلان ديرشوفيتز، الذي كلفته إسرائيل بتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في قضية ارتكاب الإبادة الجماعية، الأسبوع المقبل.

وكانت قاضية في نيويورك بدأت الكشف مساء الأربعاء عن أسماء أشخاص على صلة بإبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

وتتضمن الوثائق المتعلقة بأستاذ القانون بجامعة هارفارد سابقا، آلان ديرشوفيتز، المعروف بعمله في القانون الجنائي الأمريكي، ادعاءات قدمتها امرأة لم يذكر اسمها، وأشير إليها باسم “جين دو رقم 3″، إذ قالت إن إبستين “طلب منها” إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز في مناسبات متعددة عندما كانت قاصرا.

وشهدت مدبرة منزل إبستين أن ديرشوفيتز كان كثيرا ما يزور قصر إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات التدليك.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قد أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي “لدحض الاتهام السخيف” الذي وجهته جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويعتبر ديرشوفيتز محاميا أمريكيا شهيراً متخصصا بالقضايا الجنائية وكذلك أستاذًا جامعياً، كما يعرف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، والداعمة للسلام في الوقت نفسه كما أكّد في أكثر من مناسبة.