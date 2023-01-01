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أطباء بلا حدود: مشفى الأقصى استقبل 155 شهيدا عقب قصف مخيمي المغازي والبريج وسط غزة

الجمعة 05 يناير 2024 04:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود: مشفى الأقصى استقبل 155 شهيدا عقب قصف مخيمي المغازي والبريج وسط غزة



غزة/سما/

كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” أن “مستشفى الأقصى” استقبل الخميس 155 شهيدا فلسطينيا و357 جريحا عقب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها المنظمة الدولية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وقالت كارولينا لوبيز، منسقة الطوارئ بالمنظمة في غزة: “من داخل المستشفى، يمكننا سماع القصف في الأحياء الواقعة شمال شرق مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى من غزة، قرب مخيمي البريج والمغازي للاجئين”.

وأضافت: “لا أحد ولا أي مكان آمن في غزة”.

 

 

وشددت المنظمة على “ضرورة وقف إطلاق نار مستدام الآن لمنع المزيد من الوفيات والإصابات، ولضمان إيصال المساعدات دون عوائق، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الطبية لسكان غزة”.

وتابعت: “في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي تسببت الغارات على مخيمي البريج والمغازي بتدفق أعداد كبيرة من المرضى إلى الأقصى، تلاها استشهاد 155 شخصًا واحتياج 357 إلى رعاية طارئة في 28 ديسمبر”.

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و 614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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