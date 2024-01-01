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"رايتس ووتش": "إسرائيل" احتجزت آلاف العمال من غزة بظروف مهينة

الجمعة 05 يناير 2024 04:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رايتس ووتش": "إسرائيل" احتجزت آلاف العمال من غزة بظروف مهينة



القدس المحتلة/سما/

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن إسرائيل احتجزت آلاف العمال من قطاع غزة لأسابيع في ظروف غير إنسانية ومهينة؛ جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الحقوقية الخميس عبر حسابها على منصة "إكس".

وأوضحت أن "السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال من قطاع غزة لعدة أسابيع بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف غير إنسانية ومهينة بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأخضعت بعضهم على الأقل لمعاملة غير إنسانية ومهينة".

وبهذا الخصوص، قالت مسؤولة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، ميشال رندهاوا، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها مساء الأربعاء، إن "السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي بدون توجيه تهم إليهم، وأخضعت بعضهم على الأقل لمعاملة مهينة".

وأضافت أن "البحث عن أولئك الذين نفذوا هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أو ساعدوا عليها لا يبرر الاعتداء على عمال كانوا قد حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل".

وحتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان 18 ألفا و500 عامل من غزة تقريبا بحوزتهم تصاريح للعمل في إسرائيل، رغم أن عدد من كانوا في إسرائيل يومها ليس واضحا.

في 19 و21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كتبت "هيومن رايتس ووتش" إلى الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية تعرض عليهما النتائج التي توصلت إليها وتطلب منهما التعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى كتابة هذا التقرير.

#هيومن رايتس ووتش

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