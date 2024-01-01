" إسرائيل" تخطط لإعادة مستوطني غلاف غزة بحلول أيلول

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإكمال إعادة معظم المستوطنين الذين تمّ إخلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة بحلول أيلول / سبتمبر المقبل.



وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس الخميس إن العودة ستبدأ إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها والتي تقع منازلها على مسافة بين 4 و7 كيلومترات من الحدود في النصف الثاني من شباط / فبراير.



ونقلت عن مصدر مشارك في تخطيط استراتيجية قوله إن إعادة التوطين قوله للصحيفة مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن من المقرر أن يعود سكان «البلديات الواقعة ضمن أربعة كيلومترات من الحدود بالكامل فقط في آب / أغسطس، باستثناء عدد قليل من التجمعات التي تضررت بشدة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول / أكتوبر، بما في ذلك نير عوز وكفار عزا، والتي ستستغرق وقتًا أطول – حتى عامين – لإعادة بنائها وإعادة توطينها» حسبما قال المصدر.



وقال «نهدف إلى مساعدة بعض البالغين العزاب على العودة إلى المنطقة التي تبعد أربعة كيلومترات بالفعل في نيسان / أبريل، لكن من المحتمل ألا يُطلب من العائلات التي لديها أطفال العودة قبل نهاية آب / أغسطس».



وتُعتبر مدينة سديروت، التي تضم حوالى 60 ألف نازح من الجنوب، بأكملها واقعة على مسافة أقل من أربعة كيلومترات من الحدود حتى وإن كان بعض أجزائها أبعد، حسب المصدر الإسرائيلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تشجع «بالفعل النازحين على العودة إلى البلدات في المدى من 4 إلى 7 كيلومترات» وتابعت «يوم الأحد، أصبحوا مؤهلين للحصول على منحة قدرها حوالى 6000 شيكل جديد (1600 دولار) لكل بالغ شهريًا، ونصف ذلك للأطفال، إذا أقاموا في مسقط رأسهم حتى الأول من شباط / فبراير بدلاً من الاستفادة من الإقامة الممولة من الدولة في مكان آخر».