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إيهود باراك: اغتيال العاروري لن يهز حماس وخلفه لن يكون أقل مهارة

الجمعة 05 يناير 2024 04:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيهود باراك: اغتيال العاروري لن يهز حماس وخلفه لن يكون أقل مهارة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” لن يهز الحركة، مشددا على أن خلفه لن يكون أقل مهارة منه.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اغتيل العاروري (رئيس حركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة) و6 كوادر أخرى من “حماس”؛ إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية ثلاثة صواريخ على مقر للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب إعلان لبناني.

ومشيرا إلى عملية الاغتيال، قال باراك للقناة “13” الإسرائيلية، مساء الأربعاء: “من الخطأ الاعتقاد بأن هذا الأمر سيؤدي إلى هزة في حماس، وأنه لن يكون هناك بديل له (العاروري) خلال 24 ساعة”.

وتابع: “وأيا كان من يعتقد أن هذا البديل سيكون أقل موهبة فهو أيضا مخطئ، بالطبع هناك خلف له، ولكل شخص (في حماس)”.

وسبق أن هدد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة “حماس” في دول بينها لبنان وقطر؛ ردا على هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم تتبن إسرائيل أو تنفي المسؤولية عن عملية اغتيال بيروت، لكن لتل أبيب تاريخ طويل في اغتيال قادة لفصائل المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنتقدا تفضيل الاغتيالات في الوضع الراهن، قال باراك: “إذا نظرنا إلى الصورة الأشمل وقارنا بين اغتيال قادة حماس والإفراج عن الرهائن، فهما بذات الأهمية، لكن إطلاق الرهائن أكثر إلحاحا لإسرائيل”.

وتوعدت “حماس” و”حزب الله” بالرد على اغتيال العاروري ورفاقه، فيما زادت إسرائيل حالة التأهب على كل الجبهات وفي سفاراتها.

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