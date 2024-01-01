استقالات واسعة في صفوف الحملة الانتخابية لبايدن بسبب دعمه لـ"إسرائيل"

واشنطن/سما/

حذرت مجموعة من العاملين في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الديمقراطي من أن متطوعيه ينسحبون “بأعداد كبيرة” بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

وفي رسالة نُشرت يوم الأربعاء على موقع “ميديوم”، طالبت مجموعة من العاملين في حملة بايدن الرئيس بدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى مخاوف من أن عدم تغيير سياسته بشأن هذه القضية قد يضر بفرصه في انتخابات 2024.

وجاء في الرسالة “الرد الإسرائيلي على هجمات حماس، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف مدني فلسطيني ضرب نفس العصب المجتمعي”.

وأكدت الرسالة على أنه “لا يمكننا تكرار أخطاء الماضي من خلال السماح لأفعال حماس بتبرير المزيد من العنف ضد المدنيين”.

واستشهد الناشطون باستطلاع للرأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرا ، والذي وجد أن غالبية الناخبين الديمقراطيين (64%) يعتقدون أن على إسرائيل “وقف حملتها العسكرية من أجل الحماية من سقوط ضحايا من المدنيين، حتى لو لم يتم القضاء على حماس بشكل كامل”.

ناخبون: لا يكفي أن تكون مجرد بديل لدونالد ترامب

ووجد الاستطلاع نفسه، الذي نُشر في منتصف ديسمبر واستند إلى ردود 1016 ناخبًا مسجلاً على مستوى البلاد، أن 72 بالمائة من الناخبين تحت سن 30 عامًا لا يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع، والذي أشارت الرسالة إلى أنه تقليديًا ” كتلة التصويت الديمقراطية الرئيسية.”

وجاء في رسالة ميديوم: “لقد شهد طاقم بايدن الرئاسي انسحابات واسعة بأعداد كبيرة من المتطوعين ، والأشخاص الذين صوتوا باللون الأزرق (الحزب الديمقراطي) لعقود من الزمن يشعرون بعدم اليقين بشأن القيام بذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب هذا الصراع”.

وتابع المشاركون في الحملة: “لا يكفي أن تكون مجرد بديل لدونالد ترامب “. “يجب على الحملة أن تغير الشعور في بطون الناخبين، وهو نفس الشعور الذي يثقل كاهلنا كل يوم ونحن نناضل من أجل إعادة انتخابك. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.

وأضافت الرسالة: “لقد قلت عدة مرات أن الصمت في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان هو تواطؤ”. “نحن نتفق معك، ولهذا السبب نتحدث الآن. كل دقيقة تمر دون وقف إطلاق النار هي حياة أخرى ضائعة – حياة كان من الممكن إنقاذها بعمل سياسي منك”.

وفي سياق متصل، يخطط البيت الأبيض لإقامة حفل “لتعزيز المعنويات” وسط تجدد الاستياء بين موظفي الإدارة بشأن سياسته تجاه إسرائيل، وفقًا لتقرير جديد.

وسيقيم كبير موظفي الرئيس بايدن المليونير، جيف زينتس ، حفلًا “خارج البيت الأبيض” لمئات الموظفين للاحتفال بعملهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولمنحهم دفعة قبل ما يمكن أن يكون العام الأخير لبايدن في منصبه. بحسب أكسيوس.

وتأتي خطط الحزب في الوقت الذي استقال فيه أحد كبار مسؤولي التعليم في إدارة بايدن يوم الأربعاء احتجاجًا على سياسة الإدارة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وبينما أصدر أكثر من عشرة من موظفي حملة بايدن بالمثل رسالة مجهولة المصدر يعبرون فيها عن استيائهم من نهج الإدارة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وإرسال زينتس دعوة الحفل عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيتم عقده في مكان خاص في شمال ولاية فيرجينيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب زينتس في الدعوة: “لضمان قدرتنا على ضم أكبر عدد ممكن من الموظفين، فإن هذه الدعوة غير قابلة للتحويل ولا تشمل أي ضيوف”.

وعلى الرغم من أن الحفلة ستكون مخصصة للموظفين الرسميين وليس للعاملين في الحملة، فإن رد الفعل العنيف المتجدد بشأن سياسة بايدن تجاه إسرائيل يظهر أن المعارضة التي عبر عنها العديد من مسؤولي الإدارة مع تصاعد الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني قد تزايد.