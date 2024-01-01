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نتنياهو لهوكشتاين: ملتزمون بإحداث "تغيير جوهري" على الحدود مع لبنان

الجمعة 05 يناير 2024 04:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لهوكشتاين: ملتزمون بإحداث "تغيير جوهري" على الحدود مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان سيمكّن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم ومن التمتع بالأمان وبالشعور به".

وفي التفاصيل، أوضح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "نتنياهو التقى هذا المساء (الخميس)  آموس هوكشتاين، المستشار الكبير للرئيس الأمريكي، في مكتبه بتل أبيب".

وأوضح نتنياهو لهوكشتاين أن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان، سيمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم ومن التمتع بالأمان وبالشعور به، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق هذه الغاية، سواء من خلال السبل الدبلوماسية وهي المفضلة بالنسبة إلى إسرائيل، أو من خلال سبل أخرى"، وفق ما ذكر مكتب نتنياهو.

وقال بنيامين نتنياهو للمبعوث الأمريكي: "إسرائيل بعد الهجوم القاتل في السابع من أكتوبر أصبحت أكثر تصميما وجرأة وتلاحما منها في أي وقت مضى..أولئك من جيراننا الذين لم يفهموا ذلك بعد سيفهمون ذلك جيدا لاحقا، في الجنوب وفي الشمال وفي أي ساحة أخرى".


هذا وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".


ويوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود على الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت.


في حين أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة خطيرة لن تبقى دون رد أو عقاب.

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