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نتنياهو خلال اجتماع مع سيناتور أمريكي:" إسرائيل" ستواصل الحرب بكل قوتها

الجمعة 05 يناير 2024 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو خلال اجتماع مع سيناتور أمريكي:" إسرائيل" ستواصل الحرب بكل قوتها



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، إن "إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها".

ويقوم السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري ليندسي غراهام بزيارة إلى "إسرائيل".

وأوضح بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع، قائلا: "تعتزم إسرائيل مواصلة عمليتها العسكرية في قطاع غزة بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك التدمير الكامل للإمكانات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية".

وأضاف: "نحن ملتزمون تماما بتحقيق جميع أهداف الحرب: تدمير حماس، وإطلاق سراح الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، كما يجب علينا تمكين مواطنينا من العودة إلى ديارهم في شمال البلاد وجنوبها، ولتحقيق ذلك سنتحرك بكل قوتنا حيثما كان ذلك ضروريا".

 
 
 
 

من جانبه قال السيناتور ليندسي غراهام: "أنا ملتزم اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحقيق الاستقرار في بلدكم وفي هذه المنطقة من خلال مواصلة العمل مع إدارة بايدن".

هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا في الوقت نفسه أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة المجلس الحربي (الكابينِت).

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، دعت حركة "حماس" المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس والأراضي الفلسطينية.

#نتنياهو

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