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"حماس": على المؤسسات الحقوقية والأممية الدولية التصدي لقرار "إسرائيل" بشأن الترحيل

الجمعة 05 يناير 2024 04:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": على المؤسسات الحقوقية والأممية الدولية التصدي لقرار "إسرائيل" بشأن الترحيل



غزة/سما/

دعت حركة "حماس" مساء اليوم المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس والأراضي الفلسطينية.

وأوضحت حماس في بيان لها: "نطالب المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية بالوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 من بيوتهم وبلداتهم، تنفيذا لمخطط تهجير قسري وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه".

وشددت حماس: "ندعو لاتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

هذا وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

#حماس

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